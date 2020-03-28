Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание

В городе Рексем, Уэльс, мужчина скончался от коронавирусной инфекции во время самоизоляции. Его прощальное послание, отправленное возлюбленной, опубликовала газета Daily Mirror.
47-летний Тим Гэлли (Tim Galley) заметил у себя легкие симптомы болезни 21 марта после похода на мальчишник. Сначала мужчину беспокоило легкое першение в горле, но вскоре у него поднялась температура. В понедельник, 23 марта, он решил не идти на работу и на всякий случай самоизолироваться дома. Он попросил свою девушку Донну Катберт (Donna Cuthbert) не навещать его, чтобы не заразиться.
«Разумеется, я волновалась за него, когда у него поднялась температура. Я опасалась, что у него коронавирус, — рассказывает 46-летняя Катберт. — Но он пытался обезопасить меня, поэтому запретил приезжать к нему домой». Она настаивала на том, чтобы Гэлли вызвал скорую помощь, однако он продолжал уверять ее, что его состояние в норме. «Он говорил, что его симптомы не критичны, а доктора сейчас заняты более серьезными случаями», — пояснила она.
В понедельник вечером Катберт написала ему сообщение, в котором рассказала о своих переживаниях. Она опасалась, что из-за его самочувствия они еще не скоро смогут увидеться. На что Гэлли ответил: «Не говори глупости, конечно же, мы скоро с тобой увидимся».
Утром 24 марта Гэлли перестал отвечать на ее звонки. Тогда Катберт попросила его соседей проверить, что с ним случилось. Они нашли его дома без сознания и вызвали скорую. Парамедики в защитной форме зашли в дом и установили, что Гэлли умер от COVID-19. «Не могу отделаться от мысли, что он там находился совсем один, — призналась его возлюбленная. — Тим соблюдал все меры предосторожности, но вирус все равно добрался до него. Мое сердце разрывается на части».
Ранее 20-летняя американка Джулия Бускалья (Julia Buscaglia), заразившаяся в Италии коронавирусом нового типа, раскрыла пугающую правду о симптомах болезни. Она отметила, что люди ее возраста могут не испытывать распространенные симптомы болезни COVID-19.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения