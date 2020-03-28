Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание

В городе Рексем, Уэльс, мужчина скончался от коронавирусной инфекции во время самоизоляции. Его прощальное послание, отправленное возлюбленной, опубликовала газета Daily Mirror.

47-летний Тим Гэлли (Tim Galley) заметил у себя легкие симптомы болезни 21 марта после похода на мальчишник. Сначала мужчину беспокоило легкое першение в горле, но вскоре у него поднялась температура. В понедельник, 23 марта, он решил не идти на работу и на всякий случай самоизолироваться дома. Он попросил свою девушку Донну Катберт (Donna Cuthbert) не навещать его, чтобы не заразиться.

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«Разумеется, я волновалась за него, когда у него поднялась температура. Я опасалась, что у него коронавирус, — рассказывает 46-летняя Катберт. — Но он пытался обезопасить меня, поэтому запретил приезжать к нему домой». Она настаивала на том, чтобы Гэлли вызвал скорую помощь, однако он продолжал уверять ее, что его состояние в норме. «Он говорил, что его симптомы не критичны, а доктора сейчас заняты более серьезными случаями», — пояснила она.

В понедельник вечером Катберт написала ему сообщение, в котором рассказала о своих переживаниях. Она опасалась, что из-за его самочувствия они еще не скоро смогут увидеться. На что Гэлли ответил: «Не говори глупости, конечно же, мы скоро с тобой увидимся».

Утром 24 марта Гэлли перестал отвечать на ее звонки. Тогда Катберт попросила его соседей проверить, что с ним случилось. Они нашли его дома без сознания и вызвали скорую. Парамедики в защитной форме зашли в дом и установили, что Гэлли умер от COVID-19. «Не могу отделаться от мысли, что он там находился совсем один, — призналась его возлюбленная. — Тим соблюдал все меры предосторожности, но вирус все равно добрался до него. Мое сердце разрывается на части».

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Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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