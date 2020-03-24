Зараженная коронавирусом женщина рассказала о симптомах болезни

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, рассказала о симптомах коронавирусной инфекции. С ней пообщались журналисты телекомпании ABC 7 Chicago.

Дебра Вестфолл (Debra Westfall) призналась, что некоторые ее друзья сомневались в реальности коронавируса COVID-19. Поэтому, когда ей поставили этот диагноз, она опубликовала в Facebook сообщение, в котором описала симптомы заболевания.

«У меня не было температуры, поэтому я не думала, что у меня коронавирус. Но теперь точно знаю, что у меня это заболевание», — рассказала Вестфолл, которая ранее пережила рак груди.

«Я страдала от боли по всему телу и перестала чувствовать вкус еды», — написала она. Американка сообщила, что симптомы появились у нее около десяти дней назад. Теперь она находится в изоляции и больше всего скучает по своим собакам, которые находятся у ее друга до ее выздоровления.

Вестфолл рассказала, что после публикации на Facebook ее поддержали друзья. «Я думаю, я убедила в реальности вируса многих людей, став живым доказательством его существования», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что выздоровевшая от коронавируса врач из Великобритании подробно описала симптомы болезни. Все началось с сухого кашля и сильной боли в горле, потом поднялась температура, началась лихорадка и дрожь.

По последним данным, в мире было выявлено больше 341 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 14,7 тысячи больных умерли, 98,8 тысячи пациентов выздоровели.

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