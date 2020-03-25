Заразившаяся коронавирусом девушка раскрыла пугающую правду о симптомах болезни

Американка, заразившаяся в Италии коронавирусом нового типа, раскрыла пугающую правду о симптомах болезни. Ее слова приводит издание Daily Mail.

20-летняя студентка университета города Буффало, штат Нью-Йорк, Джулия Бускалья (Julia Buscaglia) переехала во Флоренцию в январе текущего года. В начале марта девушка вернулась в США и прошла тест на болезнь COVID-19, который дал положительный результат. «У меня отвисла челюсть. Как я могла заразиться? У меня даже не было тех симптомов, о которых говорят в новостях», — рассуждала она.

Бускалья вспоминает, как в Италии она весь день пролежала в кровати из-за плохого самочувствия. «29 февраля я проснулась в агонии. У меня раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле будто полыхал пожар. Тело ломило и знобило. Я выпила противовоспалительное средство и до вечера не вставала с кровати», — отметила она. На следующий день она почувствовала себя лучше, но на всякий случай решила вызвать доктора. «Врач сказал, что у меня простуда, — заявила она. — Вскоре я стала плохо слышать левым ухом, но решила, что это из-за переутомления. Кашля у меня не было».

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3 марта, пока девушка все еще была в Италии, она стала хуже слышать. Вдобавок, она перестала различать вкусы и запахи. «У меня по-прежнему не было кашля, но в течении всего дня раскалывалась голова», — пояснила она. 5 марта она вернулась на родину и восемь дней провела дома на самоизоляции. «Я контактировала только с двумя людьми. У меня все еще не было распространенных симптомов, о которых предупреждали в новостях. У меня появился мокрый кашель, а слух, вкус и обоняние восстановились», — продолжила она.

14 марта Бускалья прошла тест на коронавирус и узнала, что она заражена. «У меня все еще не было симптомов, о которых все говорили. Легкий кашель, но ничего более, — подчеркнула она. — Я рассказываю вам об этом, чтобы предупредить: симптомы, о которых твердят все вокруг, далеко не ВСЕ симптомы. У вас может и не быть всех этих симптомов, но вы все равно можете болеть».

Американка отметила, что люди ее возраста могут не испытывать распространенные симптомы болезни COVID-19. «Я знаю, что мои ровесники смеются и радуются, что у них нет этой инфекции. Но это не шутка. Пожалуйста, отмените все ваши поездки. Оставайтесь дома. Берегите себя. Ограничьте контакты с окружающими, — призвала она. — Пожалуйста, не забывайте: если у вас нет симптомов, это еще не значит, что вы не заражены». По словам Бускальи, ее здоровье полностью восстановилось.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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