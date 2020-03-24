Женщина умерла в ожидании результата теста на коронавирус

39-летняя жительница американского штата Луизиана умерла в ожидании результата теста на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает New York Post.

Во вторник, 10 марта, Наташа Отт (Natasha Ott) обратилась в больницу с симптомами простуды. Женщина работала в центре социальной помощи ВИЧ-инфицированным и боялась, что входит в группу риска по коронавирусу. Врачи решили не делать тест на заболевание и отправили Отт домой, ссылаясь на то, что ее жалобы не похожи на симптомы коронавируса.

В социальном центре, где работала женщина, ей предложили пройти тест, но она отказалась, так как в запасе было всего пять штук. Отт посчитала, что они пригодятся другим людям.

В течение недели состояние женщины ухудшалось, симптомы усиливались, и в понедельник, 16 марта, она решила повторно обратиться за медицинской помощью. Врачи согласились протестировать ее на коронавирус, но предупредили, что результаты придут не раньше, чем через пять суток.

В пятницу, 20 марта, Отт перестала выходить на связь. Это встревожило ее знакомого, 36-летнего Джоша Андерсона (Josh Anderson), и он поехал к женщине домой, где она самоизолировалась на время ожидания результатов теста. Мужчина обнаружил Отт мертвой на кухне в ее квартире. «Это ужасная потеря. Время шуток про пандемию прошло, берегите своих близких, пока не стало слишком поздно», — обратился Андерсон к своим подписчикам в Facebook.

Полиция штата Луизиана работает на месте трагедии, чтобы установить точную причину смерти женщины.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. По последним данным, в мире почти 354 тысячи заразившихся, из которых около 100 тысяч выздоровело.

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