103-летняя женщина победила коронавирус всего за неделю

В иранском городе Семнан выздоровела долгожительница, заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает France 24.

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103-летняя иранка провела в больнице около недели. По утверждению главы Семнанского университета медицинских наук Навида Данайи (Navid Danayi), этого времени оказалось достаточно для полной победы над болезнью. Он не уточнил, как именно ее лечили.

Долгожительница из Семнана стала вторым престарелым иранцем, сумевшим справиться с коронавирусом. В понедельник, 16 марта, вылечился 91-летний мужчина из города Керман. Ему удалось победить болезнь всего за три дня, несмотря на астму и повышенное давление, которые считаются факторами риска при коронавирусной инфекции.

По оценке ВОЗ, в случае заражения коронавирусом SARS-CoV-2 погибают до 21,9 процента пациентов старше 80 лет.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,2 тысячи человек, выявлено 204 тысячи случаев заражения, из них 82 тысячи закончились выздоровлением пациента. Иран входит в число стран, наиболее пострадавших от эпидемии. Там выявлено 17 тысяч случаев заражения, более 1,1 тысячи человек погибли.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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