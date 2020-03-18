Мужчина повторно заразился коронавирусом после выздоровления

Житель Японии второй раз заразился коронавирусом через две недели после выздоровления от смертельной инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина в возрасте около 70 лет первоначально заболел, когда был на борту пораженного COVID-19 круизного корабля Diamond Princess в феврале. Его лечили в больнице Токио.

Когда тесты на коронавирус показали негативный результат, он вернулся домой в префектуру Миэ. Но вскоре после излечения он вновь заболел, у него поднялась температура до 39 градусов по Цельсию. В субботу, 14 марта, у него диагностировали коронавирус.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случаев, далее идет Италия со 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно. Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились.

Ранее сообщалось, что врач из больницы для зараженных коронавирусом в итальянском городе Кремона рассказала о том, что ей снятся ночные кошмары. Она утверждает, что в их больнице пока никто не выздоровел, и это очень пугает и демотивирует медицинский персонал.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!