Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, вылечился и вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского.

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Сообщается, что 71-летний принц Чарльз чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение отменить режим самоизоляции для принца Уэльского.

В понедельник, 23 марта, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать заражения. Прежде чем объявить об этом публично, принц связался с королевой и сыновьями — принцем Уильямом и принцем Гарри.

Согласно данным информационного агентства Reuters, последний раз принц Чарльз встречался с королевой Елизаветой II 12 марта.

Предположительно, принц Уэльский мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от князя Монако Альберта II.

По последним данным, на 30 марта в мире выявлено 720,4 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 33,9 тысячи человек, 149,1 тысячи человек уже выздоровели. В Великобритании выявлено 19,6 тысячи случаев заражения, погибли 1230 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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