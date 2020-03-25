Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом принца Чарльза

Семью заболевшего коронавирусом принца Уэльского Чарльза не сильно беспокоит вероятность того, что текущая болезнь перейдет в тяжелую стадию. Королевская семья выразила уверенность, что он справится с инфекцией, сообщает The Daily Beast со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, у Чарльза наблюдается характерный для заболевания кашель, слабость и все ключевые симптомы, связанные с COVID-19, но в целом его самочувствие хорошее. В тоже время в пресс-службе принца отказались давать дополнительные комментарии о том, как протекает болезнь монарха. В заявлении только говорилось, что у принца Чарльза проявлялись незначительные симптомы. Его представители также подчеркнули, что он пребывает в хорошем самочувствии и продолжает работать из дома.

Журналисты предположили, что приближенные к королевской семье помощники теперь озадачены диагнозом принца Чарльза и будут в обязательном порядке следить за тем, чтобы остальные монархи находились вне зоны риска заражения. Особую обеспокоенность издание выразило по поводу здоровья королевы Елизаветы II, с которой принц последний раз встречался 9 марта.

Ранее 25 марта сообщалось, что принц Уэльский мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от князя Монако Альберта II.

В понедельник, 23 марта, Чарльз и Камилла сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Чарльз оказался заражен, Камилле удалось избежать болезни. Прежде чем объявить об этом публично, принц связался с королевой и сыновьями — принцем Уильямом и принцем Гарри.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией; 423 пациента скончались, 140 — выздоровели.

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