Названа дата последней встречи Елизаветы II с заразившимся коронавирусом сыном

Стала известна дата последней встречи принца Чарльза с королевой Великобритании Елизаветой II. Как сообщает информационное агентство Reuters, они виделись 12 марта.

До этого сам 71-летний принц Чарльз, сын Елизаветы II, заявил, что последний раз он встречался с матерью 9 марта, однако позже данные уточнили.

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Согласно источникам в Букингемском дворце, сейчас 93-летняя Елизавета II чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме, принц Уэльский продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксированы 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 423 пациента скончались, 140 — выздоровели.

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