Принц Гарри испугался за жизнь британской королевы из-за коронавируса

Принц Гарри испугался, что новый коронавирус угрожает жизни его бабушки, британской королевы Елизаветы II, и его отца, принца Чарльза. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, рассказала друзьям, что он уговаривал отца и бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться. И 71-летний принц Чарльз, и 93-летняя Елизавета II входят в возрастную группу, для которой коронавирус SARS-CoV-2 особенно опасен.

Принц Гарри и Меган Маркл спасаются от пандемии в своем канадском особняке. Маркл считает, что паниковать бесполезно, однако обязала своих сотрудников следовать более строгим гигиеническим правилам и постоянно носить резиновые перчатки. Кроме того, она значительно сократила список лиц, контактирующих с ней, Гарри и их ребенком.

По утверждению знакомой Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские рады, что смогли провести время с другими членами королевской семьи, пока «не началось все это безумие».

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.

10 января Маркл улетела в Канаду. С тех пор она и ее сын Арчи постоянно проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах, однако успел вернуться к семье незадолго до закрытия канадских границ из-за пандемии.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,2 тысячи человек, выявлено 204 тысячи случаев заражения, из них 82 тысячи закончились выздоровлением пациента. Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!