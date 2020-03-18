Принц Гарри испугался за жизнь британской королевы из-за коронавируса

Принц Гарри испугался, что новый коронавирус угрожает жизни его бабушки, британской королевы Елизаветы II, и его отца, принца Чарльза. Об этом сообщает Daily Mirror.
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, рассказала друзьям, что он уговаривал отца и бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться. И 71-летний принц Чарльз, и 93-летняя Елизавета II входят в возрастную группу, для которой коронавирус SARS-CoV-2 особенно опасен.
Принц Гарри и Меган Маркл спасаются от пандемии в своем канадском особняке. Маркл считает, что паниковать бесполезно, однако обязала своих сотрудников следовать более строгим гигиеническим правилам и постоянно носить резиновые перчатки. Кроме того, она значительно сократила список лиц, контактирующих с ней, Гарри и их ребенком.
По утверждению знакомой Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские рады, что смогли провести время с другими членами королевской семьи, пока «не началось все это безумие».
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.
10 января Маркл улетела в Канаду. С тех пор она и ее сын Арчи постоянно проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах, однако успел вернуться к семье незадолго до закрытия канадских границ из-за пандемии.
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,2 тысячи человек, выявлено 204 тысячи случаев заражения, из них 82 тысячи закончились выздоровлением пациента. Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения