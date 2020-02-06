Раскрыты подробности личной жизни принца Гарри и Маркл после отречения от титула

Принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются спокойной жизнью после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает американский журнал People со ссылкой на источники.

Подробности личной жизни герцогов Сассекских раскрыл друг королевской семьи, пожелавший сохранить анонимность. «Желание стать независимыми терзало их на протяжении долгого времени, — утверждает собеседник People. — Наконец этот груз упал с их плеч». На данный момент принц Гарри с женой Маркл и девятимесячным сыном Арчи проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 664 миллиона рублей по текущему курсу).

По данным The Times, пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров. Отмечается, что журналисты даже пытались тайно запечатлеть герцогов Сассекских внутри их дома, используя камеры с большим зумом. Отец принца Гарри Чарльз и его брат Уильям выразили готовность предоставить молодой семье комфортные условия проживания в Великобритании, где их не потревожат папарацци.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.

18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

20 января принц Гарри признался, что опечален отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве и любит Великобританию, однако был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и ребенка.

5 февраля стало известно, что герцог Сассекский заскучал по друзьям и стал чаще пользоваться мессенджером WhatsApp, после того как покинул Великобританию. В общих чатах принц Гарри поддерживает связь с приятелями и обменивается с ними смешными видео.

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