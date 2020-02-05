Принц Гарри заскучал

Герцог Сассекский заскучал по друзьям и стал чаще пользоваться мессенджером WhatsApp после того, как отказался от королевских привилегий, отрекся от титула и покинул Великобританию. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Конечно же, принц Гарри скучает по своим друзьям. Каждый бы заскучал, окажись он на его месте, — отметил анонимный источник, приближенный к королевской семье. — Однако герцог поддерживает с ними связь в общих чатах WhatsApp. Сейчас он пользуется мессенджером больше, чем когда-либо, и отправляет им фотографии. Помимо прочего, в чатах он с друзьями обменивается смешными видео».

20 января герцог Сассекский уехал из Великобритании в канадский город Ванкувер к жене Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи. На данный момент семья проживает в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 664 миллиона рублей по текущему курсу).

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.

18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии. Помимо этого, теперь другим старшим членам королевской семьи придется посещать больше мероприятий.

20 января принц Гарри признался, что опечален отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве и любит Великобританию, однако был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и ребенка.

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