Принц Гарри опечалился отказом от титула. Он рассказал, что испытывает великую грусть, на мероприятии благотворительной организации Sentebale, запись которого опубликована в официальном аккаунте герцога и герцогини Меган Маркл в Instagram.

Принц Гарри заявил, что хотел служить королеве, отказавшись от финансирования, однако это было невозможно. Принц рассказал, что грустит по этому поводу, и подчеркнул трудность принятия этого решения. Также Герцог уверен в правильности своих действий, он отметил многомесячную борьбу и то, что вынужденно отказался от титула. Принц заключил, что его любовь к Великобритании никогда не изменится.

Ранее в январе стало известно, что Гарри и Меган лишат титулов. С весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Предполагалось, что Фрогмор-коттедж будет по-прежнему служить их официальной резиденцией в Великобритании.

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