Назван возможный виновник заражения принца Чарльза коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от князя Монако Альбера II. Об этом сообщает Reuters.

10 марта наследник британского престола и князь Монако участвовали в совместном благотворительном мероприятии, которое проходило в Лондоне. Через несколько дней Альбер II сдал анализ для проверки на коронавирус. 19 марта стало известно, что тест показал положительный результат. Это делает Альбера II возможным виновником заражения принца Чарльза.

12 марта, спустя два дня после встречи с князем Монако, Чарльз в последний раз виделся с матерью — 93-летней королевой Елизаветой II. В Букингемском дворце подчеркивают, что встреча была непродолжительной, а королева соблюдала предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции.

На следующий день Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Камилла уехали в Хайгроу-Хаус — резиденцию принца Уэльского на западе Англии. Позднее они перебрались в королевское поместье Балморал в Шотландии, где у Чарльза имеется еще одна резиденция. Елизавета II с 19 марта скрывается от эпидемии в Виндзорском замке.

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В понедельник, 23 марта, Чарльз и Камилла сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Чарльз оказался заражен, Камилле удалось избежать болезни. Прежде чем объявить об этом публично, принц связался с королевой и сыновьями — принцем Уильямом и принцем Гарри.

Считается, что продолжительность инкубационного периода COVID-19 составляет 14 дней. В это время у зараженного человека отсутствуют симптомы заболевания, однако он уже способен распространять инфекцию. Хотя после встречи принца с королевой прошло менее 14 дней, источники в Букингемском дворце настаивают на том, что угрозы заражения не было. По их сведениям, Чарльз не мог распространять инфекцию до отъезда в Хайгроу-Хаус 13 марта.

93-летняя королева Елизавета II, ее муж 98-летний принц Филип и наследник престола 71-летний принц Чарльз входят в возрастную группу, для которой коронавирус SARS-CoV-2 особенно опасен. Пока болезнь принца Чарльза протекает в легкой форме. Источники Reuters полагают, что ухудшение его состояния маловероятно. У королевы нет жалоб на плохое самочувствие.

Во время отсутствия королевы и принца Уэльского, являющегося наследником престола, их обязанности может исполнять принц Уильям — 37-летний сына Чарльза, занимающего второе место в линии наследования британской короны. Эксперты полагают, что в случае необходимости внучку Елизаветы II 31-летнюю Беатрису Йоркскую могут включить в число государственных советников — заместителей королевы, которым делегируется часть полномочий монарха.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 19,6 тысячи человек, выявлено 436 тысяч случаев заражения, из них 111,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. В Великобритании заболевание выявили у восьми тысяч человек, 423 пациента погибли. Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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