Принцу Гарри предрекли возвращение в королевскую семью из-за коронавируса

Эксперты полагают, что эпидемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, вызовет перестановки в британской королевской семье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

93-летняя королева Елизавета II, ее муж, 98-летний принц Филип, и наследник престола, 71-летний принц Чарльз, входят в возрастную группу, для которой коронавирус SARS-CoV-2 особенно опасен. По всей видимости, они будут пережидать вспышку коронавирусной инфекции в изоляции и не смогут исполнять свои обязанности в полной мере. Елизавета и Филип уже покинули Букингемский дворец в Лондоне и перебрались в Виндзорский замок, а Чарльз и его жена Камилла отменили свое весеннее турне.

По мнению экспертов, старших членов королевской семьи подменит 37-летний принц Уильям — сын Чарльза, занимающий второе место в линии наследования британской короны. Внучке Елизаветы II, 31-летней Беатрисе Йоркской, занимающей девятое место в линии наследования, предрекают включение в число государственных советников — заместителей королевы, которым делегируется часть полномочий монарха. Кроме того, нельзя исключать, что королевской семье понадобится помощь принца Гарри, планировавшего отказаться от полномочий с 31 марта.

«Возможно, что во время изоляции королевы и принца Уэльского принцу Уильяму, как второму в очереди на престол, придется играть более активную роль», — считает бывший королевский дворецкий Грант Харролд (Grant Harrold). Того же мнения придерживается автор книги о принцессе Диане Найджел Кауторн (Nigel Cawthorne). «Он — третий человек в королевской семье, при этом и у него, и у его брата крепкое здоровье, так что COVID-19 не представляет серьезной угрозы ни для него самого, ни для его жены или детей», — говорит он.

Кауторн видит только один сценарий, при котором принц Уильям не сможет подменить королеву: беременность его супруги Кейт Миддлтон. В этом случае принца Гарри будут, по его словам, на коленях умолять отложить свои планы и приехать в Великобританию. «Уверен, что он вернется и будет рад помочь, — считает Кауторн. — Он сделает все, чтобы защитить своего отца и бабушку».

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта. 10 января Маркл улетела в Канаду. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах, однако успел вернуться к семье незадолго до закрытия канадских границ из-за пандемии. Перед отъездом он уговаривал отца и бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 10 тысяч человек, выявлено 247 тысяч случаев заражения, из них 86 тысяч закончились выздоровлением пациентов. Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. 19 марта стало известно, что заболел и князь Монако Альбер II.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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