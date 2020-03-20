Принцу Гарри предрекли возвращение в королевскую семью из-за коронавируса

Эксперты полагают, что эпидемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, вызовет перестановки в британской королевской семье. Об этом сообщает издание Daily Mail.
93-летняя королева Елизавета II, ее муж, 98-летний принц Филип, и наследник престола, 71-летний принц Чарльз, входят в возрастную группу, для которой коронавирус SARS-CoV-2 особенно опасен. По всей видимости, они будут пережидать вспышку коронавирусной инфекции в изоляции и не смогут исполнять свои обязанности в полной мере. Елизавета и Филип уже покинули Букингемский дворец в Лондоне и перебрались в Виндзорский замок, а Чарльз и его жена Камилла отменили свое весеннее турне.
По мнению экспертов, старших членов королевской семьи подменит 37-летний принц Уильям — сын Чарльза, занимающий второе место в линии наследования британской короны. Внучке Елизаветы II, 31-летней Беатрисе Йоркской, занимающей девятое место в линии наследования, предрекают включение в число государственных советников — заместителей королевы, которым делегируется часть полномочий монарха. Кроме того, нельзя исключать, что королевской семье понадобится помощь принца Гарри, планировавшего отказаться от полномочий с 31 марта.
«Возможно, что во время изоляции королевы и принца Уэльского принцу Уильяму, как второму в очереди на престол, придется играть более активную роль», — считает бывший королевский дворецкий Грант Харролд (Grant Harrold). Того же мнения придерживается автор книги о принцессе Диане Найджел Кауторн (Nigel Cawthorne). «Он — третий человек в королевской семье, при этом и у него, и у его брата крепкое здоровье, так что COVID-19 не представляет серьезной угрозы ни для него самого, ни для его жены или детей», — говорит он.
Кауторн видит только один сценарий, при котором принц Уильям не сможет подменить королеву: беременность его супруги Кейт Миддлтон. В этом случае принца Гарри будут, по его словам, на коленях умолять отложить свои планы и приехать в Великобританию. «Уверен, что он вернется и будет рад помочь, — считает Кауторн. — Он сделает все, чтобы защитить своего отца и бабушку».
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта. 10 января Маркл улетела в Канаду. Принц Гарри провел январь и февраль в разъездах, однако успел вернуться к семье незадолго до закрытия канадских границ из-за пандемии. Перед отъездом он уговаривал отца и бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться.
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 10 тысяч человек, выявлено 247 тысяч случаев заражения, из них 86 тысяч закончились выздоровлением пациентов. Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. 19 марта стало известно, что заболел и князь Монако Альбер II.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения