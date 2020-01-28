Королевская семья нашла замену принцу Гарри и Меган Маркл

Биограф британской королевской семьи Роберт Лейси (Robert Lacey) полагает, что принцессам Беатрисе и Евгении придется подменить принца Гарри и его супругу, герцогиню Сассекскую Меган Маркл. Об этом пишет издание Hello.

По мнению Лейси, королевская семья может возложить на дочерей опального принца Эндрю обязанности, которые прежде исполняли принц Гарри и Меган Маркл. «Если двое выбывают, двое должны занять их место, и этими двумя будут Беатриса и Евгения», — предположил он.

Лейси напомнил, что в свое время принц Гарри считал Беатрису и Евгению примерами для подражания. Вопрос заключается лишь в том, согласятся ли они.

Биограф считает, что сестры не откажутся от такой возможности. «Это именно то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока на их место не придет поколение принца Джорджа», — добавил он, подразумевая шестилетнего сына принца Уильяма.

31-летняя Беатриса Йоркская и 29-летняя Евгения Йоркская — внучки британской королевы Елизаветы II, двоюродные сестры принцев Гарри и Уильяма. Они занимают девятое и десятое место в линии наследовании британского трона. В декабре их отцу, второму сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми. 18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Роберт Лейси — британский историк, автор биографии Елизаветы II и других книг, считающийся экспертом по делам британской королевской семьи. Он был историческим консультантом телесериала «Корона», рассказывающим о жизни британской королевы.

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