Британский принц Эндрю сложил полномочия из-за дружбы с педофилом

Британский принц Эндрю сложил свои монаршие обязанности из-за тесных связей с умершим в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

По словам принца, в последние несколько дней он понял, что его прошлые контакты с Эпштейном мешают работе его семьи и благотворительных организаций. «Я попросил Ее Величество разрешения отойти от своих публичных обязанностей на ближайшее будущее», — говорится в его заявлении. Эндрю добавил, что жалеет о своих контактах с Эпштейном.

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Тело миллионера обнаружили в тюремной камере 10 августа. По данным вскрытия, Эпштейн совершил самоубийство. В его камере нашли веревку из тюремной простыни. В области шеи после вскрытия обнаружили множественные переломы костей, в частности, оказалась сломана подъязычная кость. Брат погибшего и его юристы сомневаются в результатах экспертизы. Эпштейн обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Предполагаемым жертвам было 14 лет.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с американским президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном и принцем Эндрю. По заявлению одного из обвинителей, последний был одним из частых «клиентов» Эпштейна. Одна из его жертв сообщала, что тот заставлял ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, в числе которых она назвала и принца Эндрю. Он со своей стороны отрицает, что имел половые контакты с девушками, которых банкир предлагал своим друзьям.

59-летний принц Эндрю является вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II.

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