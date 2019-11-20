Охранявшим миллионера-педофила тюремщикам предъявили обвинения

Тюремные охранники, дежурившие в ночь, когда погиб обвиняемый в торговле несовершеннолетними секс-рабами финансист-миллионер Джеффри Эпштейн, обвиняются в сговоре и подделке документов. Об этом сообщает Reuters.

Известны их имена — это Това Ноэл и Майкл Томас. Расследование показало, что оба охранника спали по меньшей мере по два часа во время смены, когда не должны были спать, а вместо патрулирования камер сидели в интернете: Ноэл просматривала сайты со скидками на мебель, а Томас рассматривал выставленные на продажу мотоциклы и читал новости спорта.

Чтобы скрыть свою халатность, они вступили в сговор и подделали отчеты. Теперь им грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из этих обвинений. Оба обвиняемых не признают себя виновными. Сообщается, что это первые последствия расследования, открытого ФБР в связи с этим делом.

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Тело миллионера обнаружили 10 августа около 7:30 утра. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы должны были установить (и, как сообщалось тогда, установили) за ним наблюдение как за склонным к суициду. Прокурор США Уильям Барр в связи с произошедшим заявил, что смерть обвиняемого вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

По данным вскрытия, Эпштейн совершил самоубийство. В его камере нашли веревку из тюремной простыни.

В области шеи после вскрытия обнаружили множественные переломы костей, в частности оказалась сломана подъязычная кость. Такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили. Брат погибшего и его юристы сомневаются в результатах экспертизы.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю. По заявлению одного из обвинителей, принц был одним из частых «клиентов» Эпштейна. Член королевской семьи отвергает эти обвинения.

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