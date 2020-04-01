Раскрыты редкие симптомы коронавируса

Издание Business Insider раскрыло самые распространенные и редкие симптомы коронавирусного заболевания. Информация СМИ основана на данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и выводах научных журналов.
Недомогание, озноб, мышечные боли и спутанность сознания названы редко встречающимися симптомами COVID-19. Согласно отчету ВОЗ, около 11 процентов заболевших рассказывали об ознобе, 14 процентов пожаловались на мышечные боли. По наблюдению издания, спутанность сознания и чувство обеспокоенности скорее являются признаками нормальной реакции организма на широко обсуждаемую в обществе и медиа пандемию коронавируса.
Также журналисты опровергли популярное мнение о том, что насморк может быть одним из признаков заражения. По данным ВОЗ, лишь пять процентов заболевших коронавирусной инфекцией испытывали проблемы с заложенностью носа или жаловались на насморк. По мнению медиков, в большинстве случаев насморк указывает на появление какого-либо другого заболевания, например, аллергии. Першение или боль в горле также отнесли к признакам простого гриппа или простуды.
Business Insider заметило, что самыми распространенными симптомами COVID-19 остаются резкое повышение температуры и лихорадка, сухой кашель и одышка.
По заявлению Минздрава России, симптомами коронавирусной инфекции являются повышенная температура тела, сухой кашель, ощущение сдавленности в грудной клетке и диспноэ (одышка).
Ранее Медицинский центр Стэнфордского университета (США) опроверг миф о том, что люди имеют меньшую вероятность заболеть COVID-19, если они уже больны другим вирусным респираторным заболеванием. Медики заметили, что каждый пятый заразившийся коронавирусом инфицируется другими респираторными заболеваниями.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения