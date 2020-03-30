Победившая коронавирус Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни

Выздоровевшая от коронавируса актриса Ольга Куриленко ответила на вопросы о болезни в своем Instagram-аккаунте.
Она пояснила, что чувствует себя хорошо, однако из-за дефицита не смогла пройти повторную проверку на заражение COVID-19. Тесты не смогли получить и остальные члены ее семьи.
Победившая коронавирус артистка рассказала, что врачи посоветовали принимать ей лишь парацетамол, чтобы снять боль боль и снизить температуру. «Антибиотики при вирусах не помогают», — написала Куриленко. Ранее она также отмечала, что после заражения решила принять курс витаминов для поддержки иммунитета.
Куриленко призналась, что не изолировалась от своего ребенка. «У него не было никаких симптомов, только насморк в первую неделю моей болезни. Но он у него и до этого был», — заявила актриса. По ее словам, остаться с сыном ей посоветовали врачи.
О своем диагнозе Куриленко сообщила 16 марта. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез. Позднее она рассказала, что больницы Лондона переполнены, в связи с чем она будет лечиться дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения