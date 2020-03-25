Европа пожаловалась на нехватку медицинской техники для борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза пожаловались на нехватку медицинской техники: для борьбы с коронавирусом объединению нужно в 10 раз больше оборудования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии.
«Несмотря на усилия Евросоюза по организации снабжения медицинским оборудованием, ситуация с наличием приборов, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, вызывает беспокойство», — говорится в сообщении. Отмечается, что обычные поставки удовлетворяют только 10 процентов спроса. При этом большинство членов ЕС не могут нарастить производство медицинского оборудования.
Утверждается, что новые поставки медтехники по 24 часа стоят у границ, прежде чем попасть в место назначения. Особенно длинные очереди выстраиваются на границах стран Восточной Европы.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 438,6 тысячи человек, 19,7 тысячи погибли, еще 108,2 тысячи — вылечились. Крупнейшие очаги заражения в Европе — это Италия, Испания и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения