Европа пожаловалась на нехватку медицинской техники для борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза пожаловались на нехватку медицинской техники: для борьбы с коронавирусом объединению нужно в 10 раз больше оборудования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии.

«Несмотря на усилия Евросоюза по организации снабжения медицинским оборудованием, ситуация с наличием приборов, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, вызывает беспокойство», — говорится в сообщении. Отмечается, что обычные поставки удовлетворяют только 10 процентов спроса. При этом большинство членов ЕС не могут нарастить производство медицинского оборудования.

Утверждается, что новые поставки медтехники по 24 часа стоят у границ, прежде чем попасть в место назначения. Особенно длинные очереди выстраиваются на границах стран Восточной Европы.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 438,6 тысячи человек, 19,7 тысячи погибли, еще 108,2 тысячи — вылечились. Крупнейшие очаги заражения в Европе — это Италия, Испания и Германия.

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