Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Странам Европы не следует рассчитывать на скорую победу над коронавирусом, для этого государствам может потребоваться до двух лет. Такое мнение выразил один из ведущих китайских вирусологов, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун, передает South China Morning Post .
По его словам, будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. «Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — призвал Вэньхун.
Он выразил уверенность, что пандемия коронавируса неизбежно затянется, и когда будет взята под контроль — этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки, меры должны быть чрезвычайно радикальными.
Вэньхун отметил, что, если во всем мире можно было бы прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить. Он рассказал, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны», что значительно сократило контакты населения.
Ранее врачи из китайского города Ухань, который является очагом вспышки вируса, назвали главную ошибку при лечении коронавируса. Ей оказалась недостаточная защищенность медицинского персонала, из-за чего растет уровень заболеваемости среди медиков.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там зафиксировано наибольшее в мире число смертей от коронавируса. Эта страна также является второй в мире по количеству зараженных после Китая. Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире превысило 335 тысяч, более 14 тысяч умерло, 98 тысяч — вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения