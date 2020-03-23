Вирусолог из Китая призвал забыть о скором завершении пандемии в Европе

Странам Европы не следует рассчитывать на скорую победу над коронавирусом, для этого государствам может потребоваться до двух лет. Такое мнение выразил один из ведущих китайских вирусологов, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун, передает South China Morning Post .

По его словам, будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. «Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — призвал Вэньхун.

Он выразил уверенность, что пандемия коронавируса неизбежно затянется, и когда будет взята под контроль — этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки, меры должны быть чрезвычайно радикальными.

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Вэньхун отметил, что, если во всем мире можно было бы прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить. Он рассказал, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны», что значительно сократило контакты населения.

Ранее врачи из китайского города Ухань, который является очагом вспышки вируса, назвали главную ошибку при лечении коронавируса. Ей оказалась недостаточная защищенность медицинского персонала, из-за чего растет уровень заболеваемости среди медиков.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там зафиксировано наибольшее в мире число смертей от коронавируса. Эта страна также является второй в мире по количеству зараженных после Китая. Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире превысило 335 тысяч, более 14 тысяч умерло, 98 тысяч — вылечились.

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