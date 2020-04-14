Определена глубина падения экономики Европы из-за коронавируса

Аналитики определили глубину падения экономики Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, в первой половине 2020 года европейский ВВП потеряет 10 процентов. При этом основной удар придется на второй квартал, когда экономика Европы лишится 8,3 процента валового внутреннего продукта. Даже в случае восстановления экономики во второй половине года общеевропейский ВВП все равно покажет снижение на 5,2 процента по итогам года.

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Больше всего, по прогнозу агентства, пострадают экономики Италии и Испании, которые стали крупнейшими очагами распространения коронавируса в Европе. ВВП этих стран в 2020 году снизится на 7,3 и 5,7 процента соответственно. Экономика Великобритании за год лишится 5 процентов ВВП, Германии — 4,7 процента, Франции — также 4,7 процента.

Агентство также приводит данные Международного валютного фонда (МВФ), по прогнозу которого ВВП стран Европы из-за изоляции и закрытия границ упадет в 2020 году на 7,5 процента. Наиболее пострадавшими, по версии МВФ, также будут Италия и Испания (минус 9,1 процента и минус 8 процентов соответственно). ВВП Франции, как ожидается, сократится на 7,2 процента, Германии — на 7 процентов.

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