В США зафиксировали преодоление самых страшных времен

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, опрошенные Bloomberg, зафиксировали преодоление самых страшных времен и пика кризиса на фондовом рынке США. По их словам, этому способствовала грамотная политика Федеральной резервной системы и Конгресса.
Финансисты считают, что риски для американской экономики в целом и фондового рынка в частности уже не так велики, как было еще недавно. Главному индексу страны S&P 500, в который входят акции крупнейших компаний, в ближайшее время не грозит новое падение к отметке 2000 пунктов, к которой он приблизился в конце марта, показав худший результат за три последних года.
Ситуация, по мнению аналитиков, может ухудшиться только в случае «второй волны» эпидемии, которая наступит после того, как страна преодолеет первую.
Главным средством, с большой вероятностью позволившим США избежать проблем в будущем, эксперты называют действия ФРС. За последнее время она запустила сразу несколько программ выкупа государственных и корпоративных облигаций с целью предоставления ликвидности банкам.
Помимо этого, специально созданная регулятором структура занимается выдачей кредитов наиболее пострадавших от коронавируса слоев населения и предприятий, а также скупкой ненадежных активов у банков. Некоторые программы проходили утверждение в Конгрессе, что позволяет экономистам говорить о слаженной работе двух структур.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения