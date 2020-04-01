Коронавирус развалил планы противников Трампа

Пандемия коронавируса развалила планы противников действующего президента США Дональда Трампа, надеявшихся на его поражение на грядущих выборах. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Демократическая партия США практически утратила контроль над ситуацией — в условиях быстрого распространения инфекции переизбрание Трампа будет зависеть исключительно от эффективности его реакции на разразившийся кризис. На данный момент, за семь месяцев до выборов, рейтинг одобрения действий нынешнего главы государства только растет. Вероятно, в дальнейшем, считает Politico, поддержка Трампа все же несколько ослабнет из-за серьезного урона, который пандемия уже нанесла американской экономике, однако произойдет это как минимум через несколько месяцев, в то время как демократы уже ощутили на себе негативное влияние коронавируса.

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Так, пока Трамп имеет возможность на постоянной основе обращаться к американцам из Белого дома и принимать реальные решения по борьбе с коронавирусом, главным вопросом, волновавшим демократов на протяжении последних нескольких дней, было то, сможет ли наиболее вероятный кандидат от Демпартии бывший вице-президент США Джо Байден наладить регулярные трансляции из подвала своего дома в штате Делавэр, где он вынужденно самоизолировался. В результате Байдену все же удалось решить все технические проблемы, он начал вести прямые эфиры, обсуждая в том числе и пандемию коронавируса, однако эффективность подобной деятельности пока вызывает сомнения. При этом бывшему вице-президенту приходится соревноваться за внимание избирателей не только с Трампом, но и с другими представителями собственной партии, которые на данный момент обладают куда большими полномочиями и могут принимать реальные меры — например, с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Кроме того, пишет издание, существует вероятность того, что из-за коронавируса демократам придется перенести на несколько месяцев съезд партии, на котором должен быть определен кандидат на пост президента. Это даст возможность другому претенденту на роль кандидата от Демпартии, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу подольше задержаться в гонке. В результате Демократическая партия еще долго не сможет бросить все свои ресурсы на поддержку одного кандидата, что ослабит ее позиции в борьбе с Трампом.

Более того, на данный момент неизвестно, состоится ли съезд Демпартии вообще. При этом его полная отмена еще более негативно сказалась бы на шансах потенциального кандидата. «Речь нашего кандидата могли бы увидеть 50-60 миллионов американцев, большинство из которых не уделили ни минуты внимания праймериз. Это выступление, которое ведет нас к победе», — отметил представитель национального комитета Демпартии от штата Калифорния Боб Малхолланд.

Ранее Politico советовало Байдену поучиться у 40-го президента США Рональда Рейгана в ведении кампании во время кризиса, чтобы повысить свои шансы на победу. По мнению издания, бывшему вице-президенту стоит прекратить критиковать Трампа и сосредоточиться на выработке решений, которые он может предложить американцам.

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