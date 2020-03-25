Джо Байден начал бороться за пост президента США в подвале

Бывший вице-президент США Джо Байден, конкурирующий за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, вынужден вести политическую деятельность в подвале своего дома в штате Делавэр. Об этом пишет The Washington Post.

В подвальном помещении, которое изначально использовалось Байденом как комната отдыха, оборудовали студию для записи телевизионных интервью и видеообращений. Произведенный там контент не отличается высоким качеством: фон, на котором записывалось его выступление, был плохо освещен, в связи с чем даже некоторые сторонники политика сравнили данное видео с роликами террористов с заложниками, отмечает газета.

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Также Байден опробовал формат видеоконференции, однако и этот опыт в СМИ сочли неудачным, поскольку трансляция, которая велась 13 марта, сопровождалась техническими проблемами и продлилась на Facebook Live всего четыре минуты. В трансляцию попали и несколько казусов: так, политик переспросил у кого-то, находится ли он в прямом эфире и в конце концов просто вышел из кадра, пишет New York Post.

Бывший вице-президент, которому в ноябре исполнится 78 лет, уже несколько недель вынужден соблюдать домашний режим из-за распространения в США коронавирусной инфекции, что осложняет ведение его президентской кампании. С ночи 17 марта до 23 марта Байден вообще не появлялся ни на публике, ни в телеэфире, тогда как будущий кандидат от республиканцев, президент США Дональд Трамп, наоборот, проводит ежедневные брифинги и раздает интервью.

По последним данным, Байден, лидирующий в гонке за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии, заручился поддержкой 1215 делегатов-выборщиков, его конкурент, сенатор Берни Сандерс — 910. Право баллотироваться на выборах дадут голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует Трамп, уже обеспечивший себе необходимое число голосов.

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