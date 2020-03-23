Джо Байден прервал молчание и ответил Трампу из дома

Бывший вице-президент США, кандидат на пост президента от Демократической партии Джо Байден, несколько дней не появлявшийся на публике, ответил Дональду Трампу на его фразу о том, что он является президентом военного времени. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Трамп продолжает говорить, что он президент военного времени. Что ж, начни вести себя соответствующе», — обратился Байден к американскому лидеру.

По словам политика, Трамп не виноват в пандемии коронавируса, но несет ответственность за то, как США ответят на этот вызов. «И я, как и каждый американец, надеюсь, что он подойдет к этому правильно», — добавил бывший вице-президент.

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Как отмечает NYT, демократу пришлось прервать молчание и выступить с обращением из собственного дома на фоне необычайной активности президента, который ежедневно дает брифинги в Белом доме и появляется на телевидении. Самому Байдену приходится соблюдать домашний режим из-за усиления распространения коронавируса в США — на публике он не появляется с ночи 17 марта. Отсутствие политика заметили как его жертвователи, обеспокоенные тем, что его в последнее время нет в эфирах, так и пользователи соцсетей, начавшие активно насмехаться над ним: например, сторонники президента запустили в Twitter хештег #WhereIsJoe («Где Джо?»)

Байден лидирует в гонке за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году. По последним данным, он заручился поддержкой 1 201 делегата-выборщика, преследующий его сенатор Берни Сандерс — 896. Для того чтобы получить право баллотироваться на выборах, необходимы голоса 1991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует Трамп, уже набравший необходимое количество голосов.

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