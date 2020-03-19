Сандерса призвали помочь Байдену ради левого движения в США

Сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, который борется за право стать кандидатом от Демократической партии на грядущих президентских выборах, следует выйти из предвыборной гонки и помочь своему внутрипартийному оппоненту, бывшему вице-президенту США Джо Байдену. С таким призывом к политику обратился обозреватель NBC News.

По словам автора статьи, праймериз, прошедшие 17 марта в нескольких штатах, в очередной раз показали, что у Сандерса не осталось шансов на победу. Так, в Аризоне он уступил Байдену 12 процентов голосов, в Иллинойсе — 23 процента, а во Флориде — 39 процентов. В целом же по стране бывший вице-президент опережает сенатора на 28 процентов.

В сложившейся ситуации лучшим решением для Сандерса станет выход из предвыборной гонки, считает обозреватель NBC News. Это не только позволит ему сохранить собственное влияние в партии, но и позитивным образом скажется на имидже всего левого движения в США, которое в настоящее время многие демократы рассматривают скорее как помеху на пути к победе над действующим американским президентом Дональдом Трампом на выборах.

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Так, в случае если Сандерс откажется от президентских амбиций в ближайшее время, он сможет сохранить свои политические позиции, что, в свою очередь, позволит ему оказывать большее влияние на курс Демократической партии. Ему уже удалось добиться, чтобы Байден пообещал включить в свою программу ряд предложений левого толка: реформу бывшей участницы гонки Элизабет Уоррен, которая должна облегчить для американцев процедуру банкротства, и отстаиваемое самим Сандерсом предоставление права на получение стипендии в государственных колледжах всем американцам, чем семейный бюджет составляет менее 125 тысяч долларов в год. Кроме того, если Сандерс поддержит Байдена, демократы увидят в прогрессивном движении не проблему для партии, а активный электорат, который может обеспечить им победу в противостоянии с республиканцами. В результате на следующих выборах левые претенденты на роль кандидатов от Демпартии смогут получить значительно большую поддержку от однопартийцев.

Ранее в марте Politico со ссылкой на ближайших помощников Сандерса сообщило, что сенатор от Вермонта, скорее всего, останется в гонке, несмотря на возрастающее давление со стороны истеблишмента партии, который недоволен затянувшимися праймериз. До этого издание также отмечало, что часть поддерживающих Сандерса избирателей предпочтет проигнорировать выборы и отдать победу Трампу вместо того, чтобы поддержать Байдена.

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