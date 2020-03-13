Сторонники Сандерса предпочли Трампа Байдену

Часть избирателей, поддерживающих сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на праймериз Демократической партии, предпочтет вовсе не явиться на голосование на грядущих президентских выборах и тем самым помочь действующему американскому лидеру Дональду Трампу, чем проголосовать за бывшего вице-президента США Джо Байдена, если он станет кандидатом от демократов. Об этом в пятницу, 13 марта, пишет Politico.

Как отмечает издание, после успехов Байдена на праймериз в большинстве штатов сторонники Сандерса начали все активнее высказываться против его кандидатуры, в том числе и в соцсетях, призывая бойкотировать выборы, если Демпартию на них будет представлять бывший вице-президент. Так, согласно данным экзитполов, в штате Мичиган, победа в котором является стратегически важной для демократов, лишь два из пяти поддерживающих сенатора от Вермонта избирателей заявили, что проголосуют за любого кандидата от Демократической партии. При этом четверо из пяти отметили, что будут недовольны, если кандидатом станет Байден.

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В частности, сторонники Сандерса критикуют нынешний курс Демократической партии, считая его недостаточно левым и прогрессивным, и жалуются, что партия не стремится услышать их мнение. В результате, пишет Politico, они все больше склоняются к мнению, что, если Трамп будет переизбран, на следующих выборах, всего через четыре года, демократам придется отдать предпочтение кандидату с более прогрессивным уклоном. В случае же если победа достанется Байдену, страна, скорее всего, на восемь лет окажется под управлением центристов.

Как считает издание, в итоге Байдену для победы на выборах придется приложить максимальные усилия, чтобы привлечь нынешних сторонников Сандерса, в особенности молодых избирателей. На данный момент бывший вице-президент пользуется поддержкой лишь незначительной части этой категории граждан. Так, в Мичигане за Сандерса проголосовали две трети избирателей в возрасте до 45 лет, а за Байдена — всего треть. Среди голосовавших младше 30 лет преимущество сенатора от Вермонта было еще более существенным — его поддержал каждые четыре из пяти избирателей.

Отсутствие поддержки со стороны молодежи может оказаться для Байдена критичным, как и для представлявшей демократов в 2016 году Хиллари Клинтон. Ей удалось получить всего 55 процентов голосов молодых избирателей, в то время как Барак Обама, баллотировавшийся в 2008 и 2012 годах набирал как минимум 60 процентов таких голосов, что в том числе обеспечило ему президентский пост.

Ранее автор издания The Hill отмечал, что Байден едва ли сможет повторить успех Обамы, так как он на самом деле является марионеткой американского политического истеблишмента и не способен завоевать доверие рабочего класса, поддерживавшего 44-го президента США.

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