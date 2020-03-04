Найдено объяснение результатам главного противостояния «супервторника» в США

Предварительные результаты «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — свидетельствуют о том, что, когда речь идет о большой политике, значительная часть американцев не готова поддержать кандидатов, строящих свою кампанию главным образом на «модных и свежих» идеях. Такое объяснение лидерству бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз нашло издание Politico.
«"Супервторник" продемонстрировал, что, когда ставки высоки, политика — это не о моде. Это о власти», — отмечает издание.
По мнению авторов Politico, обрести эту власть благодаря только свежести идей и прочим политическим спецэффектам в 2020 году по-прежнему нельзя: для этого необходимо плотно работать с избирателями, которые издавна поддерживают демократов, и убедить их в том, что, учитывая все обстоятельства, у кандидатов есть больше достоинств, чем недостатков.
Именно благодаря подобной работе Байдену удалось добиться преимущества, считает издание. Возможный кандидат в президенты от Демпартии заручился поддержкой давних сторонников партии — афроамериканцев и представителей рабочего класса. Кроме того, он смог привлечь жителей пригородов, которые недовольны политикой нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
В результате поддержка афроамериканских избирателей обеспечила Байдену победу в штатах Алабама, Северная Каролина и Вирджиния. При этом в Вирджинии и Миннесоте за него проголосовали не только личные сторонники, но и недовольные Трампом избиратели — по их словам, им было важнее, чтобы избранный кандидат имел больше шансов победить действующего главу США на президентских выборах, чем чтобы его политика в полной мере отражала их собственные взгляды.
Ранее 4 марта сообщалось, что Байден предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США. В частности, бывшего вице-президента назвали лидером, несмотря на продолжающийся подсчет голосов в штатах Калифорния и Техас. Всего у Байдена на данный момент 283 делегата, у его главного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 219. По общему числу штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу.