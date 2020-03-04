Названы предварительные результаты «супервторника» в Демократической партии США

Бывший вице-президент Джо Байден предварительно выиграл праймериз во время «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии. Такие подсчеты приводит телеканал CNN.

В частности, Байден называется СМИ лидером, несмотря на продолжающийся подсчет голосов в штатах Калифорния и Техас. Всего у бывшего вице-президента на данный момент 283 делегата, у его главного конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — 219. По общему числу штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу. При этом пока никто из кандидатов не имеет число делегатов, позволяющее автоматически стать кандидатом в президенты. Эксперты также отмечают, что в результате «супервторника» миллиардер Майкл Блумберг практически полностью теряет шансы на получение номинации от партии.

Накануне отмечалось, что главным противостоянием самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии является участие в выборах Берни Сандерса и Джо Байдена.

В «супервторник» праймериз прошли в 14 штатах. Как правило, победитель «супервторника» становится кандидатом в президенты США.

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