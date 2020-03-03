Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что до субботы, 29 февраля, революция под предводительством Сандерса в Демократической партии казалась вполне вероятной — его противники были лишены денег и у них не было стимулов для выхода из гонки в пользу одного из кандидатов. Байден на фоне Сандерса выглядел ненадежно и продолжал проигрывать. Однако ситуацию изменила неожиданная победа бывшего вице-президента в Южной Каролине — одном из крупнейших штатов среди тех, где прошли предварительные выборы.

Байден на демократических праймериз набрал 48 голосов делегатов и стал альтернативой Сандерсу, у которого 56 голосов. «Началась борьба между двумя септуагенарианцами (люди в возрасте от 70 до 79 лет — прим. «Ленты.ру»): революция под руководством Сандерса против реставрации под руководством Байдена», — пишет издание.

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В «супервторник» праймериз пройдут в 14 штатах, в том числе в Калифорнии, где пророчат победу Сандерсу, и в Техасе, где велики шансы Байдена на успех. Как правило, победитель «супервторника» становится кандидатом в президенты США.

Сенатор Сандерс предлагает прекратить военные операции за рубежом, ввести бесплатную медицину и повысить налоги для состоятельных граждан. Его конкурент Байден предлагает восстановить членство США в иранской ядерной сделке, поднять минимальную зарплату и расширить полномочия профсоюзов.

В конце февраля миллиардер Майкл Блумберг в ходе дебатов демократов, борющихся за право стать кандидатом на выборах президента США, заявил, что Россия помогает его конкуренту Сандерсу, чтобы тот в дальнейшем проиграл действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу. В ответ Сандерс обратился к российскому лидеру, заявив, что если он станет президентом, то Владимир Путин «больше не будет вмешиваться ни в какие выборы». Москва отвергла обвинения, указав на их недоказанность.

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