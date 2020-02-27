Объяснена любовь мусульман к еврею-кандидату в президенты США

Исповедующие ислам граждане США активно поддерживают кандидата в президенты от Демократической партии, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, несмотря на его еврейское происхождение, благодаря его высказываниям в защиту палестинцев и работе с мусульманскими организациями. Такое объяснение любви мусульман к Сандерсу приводит Newsweek.

Согласно результатам опроса, проведенного Советом по американо-исламским отношениям (CAIR) среди мусульман-демократов незадолго до начала предвыборной гонки, Сандерс уже тогда был самым популярным кандидатом от Демократической партии: его поддерживали 39 процентов респондентов, в то время как его главного оппонента внутри партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена, — всего 27 процентов. В дальнейшем же популярность Сандерса только росла, отмечает издание.

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Во многом, считает Newsweek, этому способствовала последовательная работа Сандерса по налаживанию контактов с американцами-мусульманами и вовлечению их в избирательный процесс. Так, именно сенатор от Вермонта стал инициатором проведения кокусов (собраний активистов) в мечетях — в этом году это произошло впервые в истории предвыборных гонок в США благодаря стараниям Сандерса. В результате на одном из подобных собраний в Де-Мойне, штат Айова, он собрал 115 голосов в свою пользу из 120. Аналогичная картина наблюдалась и на других кокусах, проходивших в мечетях. Кроме того, спустя несколько дней в ходе конференц-колла с Сандерсом некоторые из волонтеров организации «Мусульмане за Берни», обращаясь к политику, называли его на арабском «дядя Берни», что свидетельствует об их добром отношении к нему.

Особым же фактором, способствовавшим резкому росту популярности Сандерса среди исповедующих ислам граждан США, стали его высказывания по палестино-израильскому конфликту. Несмотря на свое еврейское происхождение, Сандерс неоднократно поддерживал палестинцев в своих выступлениях. Так, в ходе дебатов в Чарлстоне, штат Южная Каролина, которые прошли 25 февраля, сенатор от Вермонта заявил, что безусловно является сторонником сохранения независимости Израиля, однако напомнил, что «нельзя игнорировать страдания палестинского народа». Кроме того, в своей речи он назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «реакционным расистом» из-за его политики в отношении палестинцев.

Также, отмечает издание, на руку Сандерсу играет то, что он демонстрирует заинтересованность в исламской общине уже не первый год: она не связана с началом кампании 2020 года и не была связана с кампанией 2016 года. Кроме того, сенатор от Вермонта неоднократно выступал на публике вместе с видными мусульманскими лидерами Демпартии, а также был замечен в связях с некоторыми антисемитами.

С другой стороны, пишет Newsweek, все это сказывается на популярности Сандерса среди избирателей-евреев: среди приверженцев Демпартии еврейского происхождения его поддерживают всего около 11 процентов респондентов, что существенно меньше, чем число поддерживающих его внутрипартийных оппонентов.

Берни Сандерс родился в 1941 году в Бруклине, Нью-Йорк. Его отец Эли Сандерс был польским евреем, который бежал в США в 1921 году, а мать, Дороти Глассберг, происходила из семьи евреев — выходцев из Польши и Российской империи.

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