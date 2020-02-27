Мир
 
Последние новости
Минск заявил о тревоге из-за сценария НАТО с ядерным ударом по Белоруссии
Россиянин напал на таксиста из-за отсутствия детского кресла
Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности
Фрикадельки из IKEA изменили ради веганов
Появились сообщения о российско-сирийской атаке на турецкий конвой в Идлибе
В России появился «Ад»
Раскрыто мнение украинцев об успехах Зеленского в решении конфликта в Донбассе
Мать российского генерала умерла из-за врачебной ошибки
Логинов подаст в суд на чиновницу-доносчицу из Международного союза биатлонистов
Новости партнеров

Нетаньяху ответил назвавшему его реакционным расистом кандидату в президенты США

Перейти в «Мою Ленту»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил борющемуся за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, назвавшему его реакционным расистом. Слова израильского лидера в четверг, 27 февраля, приводит Haaretz.

«Что я думаю по этому поводу, так это то, что он определенно неправ. Никаких сомнений», — подчеркнул Нетаньяху, добавив, что он не намерен вмешиваться в президентские выборы в США.

В ответ на вопрос журналистов о возможности конфронтации с Сандерсом в случае, если тому удастся одержать победу на выборах и занять пост президента, Нетаньяху заявил, что ему и ранее доводилось противостоять американским лидерам, которые не поддерживали его политику, и он готов снова выдержать подобное противостояние.

Как отмечает Haaretz, речь в первую очередь идет о предшественнике нынешнего американского лидера Дональда Трампа Бараке Обаме, с которым у Нетаньяху сложились довольно напряженные отношения. В частности, у лидеров двух стран возникали споры вокруг позиции Израиля по ядерной сделке с Ираном и политики Нетаньяху по урегулированию конфликта с палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

В ходе дебатов предполагаемых кандидатов в президенты США от Демократической партии, которые прошли в Чарлстоне, штат Южная Каролина, 25 февраля, Сандерс назвал Нетаньяху реакционным расистом из-за его политики в отношении палестинцев. Он также заявил, что хотя и поддерживает сохранение независимости Израиля и выступает за обеспечение его безопасности, игнорировать страдания палестинского народа недопустимо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Объяснена любовь мусульман к еврею-кандидату в президенты США
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Netanyahu Pulls His Punches After Sanders Calls Him a Racist
Объяснена любовь мусульман к еврею-кандидату в президенты США
Правый уклон политики Нетаньяху объяснили оппортунизмом
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 февраля

Неспортивное поведение

Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
16:30Сегодня

Появились сообщения о российско-сирийской атаке на турецкий конвой в Идлибе

15:37Сегодня

В Дании отпустили задержанных за контрабанду наркотиков россиян

15:25Сегодня

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Мир00:0113 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
15:10Сегодня

Раскрыты подробности домашней тирании жены Нетаньяху

14:51Сегодня

Стало известно о дошедшем до Польши коронавирусе

14:32Сегодня

Стало известно об убитых турками сирийских военных

Мир00:0212 февраля

Вечный палач

Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
14:11Сегодня

Премьер Ирака отказался от британского гражданства из-за протестов

13:13Сегодня

Объяснена любовь мусульман к еврею-кандидату в президенты США

12:55Сегодня

В Турции задержали россиянку по обвинению двухлетней давности в ввозе наркотиков

Россия
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»
Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«У десантников не было шансов»
 
«Квартиру может купить и уборщица»
 
«Стань мужественным и умри от перенапряжения»
Как мифы о настоящих мужчинах вредят россиянам
Все материалы
Мир
В Дании отпустили задержанных за контрабанду наркотиков россиян
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
Раскрыты подробности домашней тирании жены Нетаньяху
Неспортивное поведение
Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
Стало известно о дошедшем до Польши коронавирусе
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
Все материалы
Бывший СССР
Брата Ющенко лишили докторской степени из-за плагиата
Коронавирус обнаружили в Эстонии
Посольство России в Киеве забросали лаптями
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
На Украине раскрыли план по перехвату Крыма у России
Последний рубеж рейха
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Все материалы
Экономика
Производитель сырков «Б.Ю. Александров» назвал идиотизмом данные о вреде молока
Лукашенко не увидел смысла в союзе с Россией и Казахстаном
«Роснефть» успешно внедрила новейшие программные обеспечения
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Глава «ЕвроХима» предсказал мировое лидерство России в «климатической повестке»
Рай для шопоголика
С помощью «Почты России» получить заказ из-за рубежа стало проще
Все материалы
Силовые структуры
Задержанные ФСБ подростки раскрыли цель готовившейся бойни в школе
Дмитрий Федоров«Было жутко смотреть на обезглавленное тело»
Россиянин рассказал, как полицейские подкинули ему наркотики. Его словам поверили лишь после смерти
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
В московской квартире нашли мертвую проститутку
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены подробности об iPhone 12
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Huawei лишат процессоров
Вакцину от коронавируса протестируют на людях
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени
Мария Шарапова«Я буду скучать по теннису каждый день»
Шарапова завершила карьеру. Чем она займется теперь?
На российском канале запретили показ представляющих «мужские» виды спорта женщин
«Я отдала жизнь теннису»
Шарапова ушла из спорта. Чем запомнится лучшая российская теннисистка?
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Мы просто идем вперед»
Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
Лыжные гонки призвали спасти от норвежцев
Все материалы
Культура
Умер один из основателей группы Mazzy Star
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Исполнительницу хита Mercy насиловали и накачивали наркотиками
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Верка Сердючка рассказала о мести Украине за Россию на «Евровидении»
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Партийный Шнуров назвал главных конкурентов петухами в матерном стихотворении
Все материалы
Интернет и СМИ
Двойник Путина с ТНТ оценил слухи о настоящем двойнике президента
«Ничего личного»
Разрушение планеты, смертельные катастрофы и изнанка войны на снимках лучших фотографов мира
Блогер опубликовал снимки из «капсулы времени»
«Силиконовые чудовища»
Чемпион по операциям на теле влюбил в себя миллионы россиян. Чем он их зацепил?
Шнуров объяснил удаление старых политических постов в Instagram
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Собчак нашла политическое применение Бузовой и Аллегровой
Все материалы
Ценности
Британская певица появилась на публике в полупрозрачном наряде
46-летняя бывшая модель показала интимное фото с мужем
Модели вышли на подиум в масках от коронавируса на Неделе моды в Париже
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Модель Victoria's Secret вышла в свет в просвечивающем белье из цепей
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка
Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Все материалы
Porsche 911 превратят во «внедорожный суперкар»
Первая встреча с российским Skoda Karoq
Знакомимся с первой Шкодой, оснащенной восьмиступенчатым автоматом
Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
Конкуренты нового Hyundai Solaris: есть ли они?
Посмотрите, с кем придется соперничать обновленному седану в России
Volvo поставила друг на друга четыре грузовика и сняла это на видео
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз
Все материалы
Дом
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Россияне стали чаще снимать жилье
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Найдена самая дорогая недвижимость Европы
Партнерский материал
«Пастернак вел себя неадекватно»
Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы