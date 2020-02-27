Нетаньяху ответил назвавшему его реакционным расистом кандидату в президенты США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил борющемуся за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, назвавшему его реакционным расистом. Слова израильского лидера в четверг, 27 февраля, приводит Haaretz.

«Что я думаю по этому поводу, так это то, что он определенно неправ. Никаких сомнений», — подчеркнул Нетаньяху, добавив, что он не намерен вмешиваться в президентские выборы в США.

В ответ на вопрос журналистов о возможности конфронтации с Сандерсом в случае, если тому удастся одержать победу на выборах и занять пост президента, Нетаньяху заявил, что ему и ранее доводилось противостоять американским лидерам, которые не поддерживали его политику, и он готов снова выдержать подобное противостояние.

Как отмечает Haaretz, речь в первую очередь идет о предшественнике нынешнего американского лидера Дональда Трампа Бараке Обаме, с которым у Нетаньяху сложились довольно напряженные отношения. В частности, у лидеров двух стран возникали споры вокруг позиции Израиля по ядерной сделке с Ираном и политики Нетаньяху по урегулированию конфликта с палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

В ходе дебатов предполагаемых кандидатов в президенты США от Демократической партии, которые прошли в Чарлстоне, штат Южная Каролина, 25 февраля, Сандерс назвал Нетаньяху реакционным расистом из-за его политики в отношении палестинцев. Он также заявил, что хотя и поддерживает сохранение независимости Израиля и выступает за обеспечение его безопасности, игнорировать страдания палестинского народа недопустимо.

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