Правый уклон политики Нетаньяху объяснили оппортунизмом

Все более правый уклон политики, которой в последнее время придерживается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в частности, его обещания аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан, на самом деле являются проявлением оппортунизма. Такое объяснение дал +972 Magazine.

Как отмечает издание, ни во время своего первого срока на посту премьера с 1996 по 1999 год, ни в последующие годы своего премьерства начиная с 2009-го Нетаньяху ни разу не призывал к открытой аннексии Западного берега. По большей части, подчеркивает +972 Magazine, он придерживался принципа так называемой ползучей аннексии — постепенного поглощения палестинских земель с использованием легальных и нелегальных методов, однако, как и большинство правых идеологов, не верил в успешность официальных притязаний на Западный берег, так как подобные действия не нашли бы международной поддержки.

Однако в последние несколько лет на фоне нестабильности и беспорядков в арабских странах, ослабления палестинцев и усиления правых настроений во всем мире продвижение идеи об аннексии постепенно перестало быть прерогативой исключительно правых партий и организаций и превратилось в более массовое явление. Только после этого о ней заговорил действующий израильский премьер, надеясь использовать ее в своих интересах.

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«Нетаньяху был последним, кто присоединился к этому массовому движению за аннексию», — пишет издание. При этом внезапно обещания аннексировать Западный берег Иордана стали частью предвыборной программы Нетаньяху, с которой он шел на выборы в апреле 2019 года, — очевидно, таким образом премьер пытался обеспечить себе поддержку избирателей и потенциальных союзников по парламентской коалиции и отвлечь общественность от коррупционного скандала, в центре которого он оказался.

Как отмечает +972 Magazine, Нетаньяху решил придерживаться такой же тактики и в преддверии очередных парламентских выборов, которые пройдут в Израиле 2 марта. При этом, по всей видимости, он возлагал большие надежды на «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, презентованную в конце января президентом США Дональдом Трампом: она должна была обеспечить Израилю международную поддержку в немедленной аннексии палестинских земель, а самому Нетаньяху — рост популярности среди избирателей и победу его партии на выборах.

Однако ожидания премьера не оправдались, считает издание. Так, США заявили, что реализация «сделки века» начнется только после подведения итогов выборов в Израиле. Кроме того, результаты проведенных в стране соцопросов показали, что население не столь заинтересовано в аннексии, а среди израильских граждан в целом не столь многие разделяют правые взгляды. «Ставка Нетаньяху на аннексию как на панацею, которая принесет ему больше голосов, в итоге может завести саму идею в тупик», — подчеркивает +972 Magazine.

28 января президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Лидер Палестины Махмуд Аббас план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. 1 февраля он заявил, что разрывает все отношения с США и Израилем.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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