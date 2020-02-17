Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Основания для блокировки счетов россиян изменят
Трамп потребовал срочно убить сына бен Ладена
В России ответили на нападки норвежцев в адрес Логинова
Самолет из Уфы на Пхукет полетел в другую сторону и приземлился в Москве
Ирландия пожаловалась на активность российской разведки
Найден простой способ избежать климатической катастрофы
Названы самые криминальные российские города для ресторанов и магазинов
«Манчестер Сити» предрекли сокращение срока отстранения от еврокубков
Девушки перечислили самые жуткие предложения от мужчин
Новости партнеров

«Сделку века» назвали попыткой «одним махом» решить конфликт

Перейти в «Мою Ленту»

США проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию, поэтому вряд ли это поможет ситуации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Stampa, содержание которого приводит ведомство.

По его словам, США в своем стиле предложили «одним махом» решить один из самых старых конфликтов современности. При этом Вашингтон проигнорировал общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, в том числе резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

По его словам, наработки США предполагают решение всех ключевых проблем «окончательного статуса» палестинских территорий за счет односторонних уступок в пользу Израиля. «Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации», — сказал Лавров, отметив, что на это указывает и неприятие палестинцами «сделки века».

28 января президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Лидер Палестины Махмуд Аббас план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. 1 февраля он заявил, что разрывает все отношения с США и Израилем.

После 1967 года в Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США решили «не бегать» за Палестиной ради диалога по «сделке века»
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
07:38Сегодня

Трамп потребовал срочно убить сына бен Ладена

06:48Сегодня

Ирландия пожаловалась на активность российской разведки

02:54Сегодня

Смертность от коронавируса резко возросла

Мир00:0212 февраля

Вечный палач

Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
20:5516 февраля

Сирийская армия впервые с 2012 года полностью взяла под контроль Алеппо

19:5916 февраля

Помпео планировал скрыть встречу с Лавровым

19:1716 февраля

Послу России в Турции пригрозили «возвести небоскребы из черепов ваших военных»

Мир00:01 9 февраля

Бешеный Майк

Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
17:3516 февраля

Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии

17:5816 февраля

Во Франции предложили «вышвырнуть ублюдка Павленского» после скандала с секс-видео

16:4016 февраля

Россия назвала три условия для улучшения отношений с Европой

Россия
Российские живодеры отрубили бездомному псу лапу и бросили на улице
«На рынок попадает препарат, который не изучен»
Побочные эффекты, бесполезность, брак: почему российские лекарства хуже иностранных?
Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17
«Видно, как мало моих родственников в правительстве»
Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
Результат встречи бутовских вандалов с умной остановкой показали на фото
Стрелявший в собак из винтовки мужчина попал в голову семилетней девочке
Все материалы
Мир
США отправили колонну военной техники в Сирию
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Вечный палач
Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»
Все материалы
Экономика
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
Кудрин решил устроить проверку после фильма Дудя о ВИЧ
Россиянам напомнили о возможности вернуть часть страховки при погашении кредита
«Газпром» дал совет властям США
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Все материалы
Силовые структуры
Россия запросила у Канады документы по массовому убийству детей в 1942 году
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
В МВД началась проверка после банкета силовиков под лозунгом «Жизнь ворам!»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились кадры с места обнаружения тела закопанной на даче жены прокурора
Сообразили на троих
Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Все материалы
Наука и техника
В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса
Кардиологи назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
«Болезнь доярок» перешла на офисных работников
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
Бывший «разрушитель легенд» запряг робособаку в рикшу и прокатился на ней
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Все материалы
Спорт
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» исключили из еврокубков на два сезона
Английский клуб оштрафовали на 30 миллионов евро. Почему это произошло?
Норвежская биатлонистка назвала дерьмом мнение олимпийской чемпионки из России
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
Жажда мести
Попытка «Челси» взять реванш у МЮ и испытания для грандов — главные интриги тура АПЛ
Четырехкратный олимпийский чемпион объяснил критику норвежцев в адрес Логинова
«На финише он был весь черный»
Бегуны теряли сознание и падали замертво: кому был нужен «забег смерти» спортсменов из СССР и США
Все материалы
Культура
В новом фильме Marvel покажут пару супергероев-геев с ребенком
«Это как рейв, но 300 лет назад»
Шаманизм, фастфуд и дэнсхолл: как звучит самый эксцентричный японский дуэт
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Терпи, пролетарий
Фильм о китайском заводе в Америке получил поддержку Обамы и «Оскар». Что с ним не так?
На татуировке Орландо Блума с именем сына обнаружили опечатку
Крутят как хотят
Кто выпускает самую странную музыку в России
Звезда «Реальных пацанов» отдала «огромную сумму денег» телефонным мошенникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Американский дизайнер выпустил обувь с надписями на русском языке
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Назван бренд самых надежных автомобилей
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
В моду вернулся еще один тренд из 90-х
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
Гостья свадьбы перекрасила волосы по указу матери невесты и вызвала споры в сети
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Бабушка пришла поддержать внука на соревнованиях и погибла от удара мячом
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Победитель лотереи закатил роскошную вечеринку для друзей после своей смерти
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты
Женщина подхватила смертоносную инфекцию при распаковке коробки
Партнерский материал
Таблетка от всего
Как избавить организм от вредного воздействия антибиотиков
Все материалы
Представлен 2700-сильный катер в стиле Mercedes-Benz G-Class
Кастом-байки и девушки мотосалона в Вероне
Первая европейская мотовыставка года помогает пережить двухколесное межсезонье
Toyota Supra стала мощнее и быстрее
Самый проходимый автодом
Видео: дом на колесах на базе Mercedes-Benz за 10 млн рублей — что внутри?
Концепт Prophecy расскажет о будущем дизайне электрокаров Hyundai
Тест: что вы знаете о Subaru?
Квиз для поклонников самой «фанатской» японской марки
Рассекречена внешность и гамма двигателей нового «УАЗа»
Все материалы
Дом
Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
«Гаражную амнистию» предложили запустить в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Госдуме предложили давать cкидку на услуги ЖКХ отказавшимся от квитанций
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы