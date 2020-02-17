«Сделку века» назвали попыткой «одним махом» решить конфликт

США проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию, поэтому вряд ли это поможет ситуации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Stampa, содержание которого приводит ведомство.

По его словам, США в своем стиле предложили «одним махом» решить один из самых старых конфликтов современности. При этом Вашингтон проигнорировал общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, в том числе резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

По его словам, наработки США предполагают решение всех ключевых проблем «окончательного статуса» палестинских территорий за счет односторонних уступок в пользу Израиля. «Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации», — сказал Лавров, отметив, что на это указывает и неприятие палестинцами «сделки века».

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28 января президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, известный как «сделка века». Согласно карте, которую показал глава государства, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Лидер Палестины Махмуд Аббас план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. 1 февраля он заявил, что разрывает все отношения с США и Израилем.

После 1967 года в Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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