США решили «не бегать» за Палестиной ради диалога по «сделке века»

США хотели бы обсудить «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта с арабской стороной, но не хотят умолять ее об этом. О таком решении рассказал советник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джаред Кушнер, передает Anadolu.

Он подчеркнул, что Вашингтон «не будут бегать за Палестиной и просить о диалоге». Кушнер отметил, что Израиль уже согласился на урегулирование согласно мирному плану, поэтому арабская сторона должна ответить тем же. По его мнению, это будет «самым конструктивным шагом».

Кушнер добавил, что американское предложение может стать последним шансом для разрешения конфликта. Советник президента США считает, что реализация принципа двух государств слишком затруднительна на данном этапе.

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28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

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