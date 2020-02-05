Верховный лидер Ирана призвал к джихаду из-за «сделки века»

Палестинцы должны начать войну против Израиля, объявив джихад из-за американской «сделки века» по урегулированию конфликта между странами. Такой призыв сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем Twitter-аккаунте.

«Они будут пытаться продвигать свой заговор с помощью взяток, оружия и соблазнов. Какое решение? Смелое сопротивление палестинцев, дабы они вышвырнули врагов-сионистов и США с помощью джихада», — отметил аятолла. По его мнению, все мусульмане и весь арабский мир тоже должны поддерживать сопротивление.

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Ранее 5 февраля Хаменеи заявил, что арабские лидеры, которые поддерживают американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, — предатели. «Не смотрите на участие нескольких арабских глав государств-предателей в "сделке века". Они некомпетентны и не уважают свой народ», — нашел объяснения иранский лидер.

28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Конфликт между Палестиной и Израилем продолжается с 1948 года. Стороны претендуют на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.

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