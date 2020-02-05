Иран нашел предателей среди арабов

Арабские лидеры, которые поддерживают американскую «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта, — предатели. Такое заявление сделал Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в Twitter.

По мнению Хаменеи, арабские лидеры, которые поддерживают мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта между Израилем и палестинцами, получивший название «сделка века», некомпетентны. «Не смотрите на участие нескольких арабских глав государств-предателей в "сделке века". Они некомпетентны и не уважают свой народ», — отметил иранский лидер.

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28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в этом случае отходят еврейскому государству.

Президент Сирии Башар Асад и некоторые другие арабские лидеры считают, что «сопротивление оккупации» Израиля — законное право. При этом часть арабских стран по поводу «сделки века» имеют отличную от этой позицию. Так, Саудовская Аравия вместе с рядом других государств Персидского залива обязалась поддержать и финансировать ее.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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