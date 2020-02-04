Нетаньяху попросил США помочь лишить арабов гражданства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил США включить в «сделку века» по урегулированию конфликта с Палестиной пункт об изменении гражданства для части арабов, что лишит их официальных связей с Израилем. Об этом сообщает Haaretz.

Речь идет о людях, проживающих в так называемом «треугольнике» — концентрации городов и деревень израильских арабов рядом с линией демаркации. Эти люди приобретут гражданство Палестины после возможного вхождения территории «треугольника» в ее состав. Озвученная администрацией формулировка не предполагает никакого механизма, позволяющего живущим там арабам сохранить израильское гражданство, если они этого захотят.

Отмечается, что Нетаньяху попросил включить эту идею в план одного из авторов сделки — зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Идея лишения гражданства израильских арабов поддержана различными правыми политиками в Израиле. Против такого развития событий резко выступает «Объединенный список» — альянс арабских партий. Там считают, что это опасная попытка Нетаньяху лишить гражданства 400 тысяч арабов — граждан Израиля, которые родились в этой стране, дает четкий сигнал, что им здесь не рады.

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28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно карте, которую показал Трамп, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в этом случае отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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