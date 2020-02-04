В Израиле извинились за излишне прорусский характер форума памяти холокоста

Представители мемориального комплекса «Яд Вашем» в Израиле, где в январе прошел Всемирный форум памяти Холокоста, извинились за то, что мероприятие приобрело излишне прорусский характер. Об этом пишет The Times of Israel.

В частности, в музее обратили внимание на видеоролики, которые демонстрировались в ходе церемонии. По словам представителей «Яд Вашем», в показанных видео не были в достаточной мере отражены все факты, а также излишне подчеркивалась роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, в то время как вклад США, Великобритании и других стран был явно недооценен.

Кроме того, организаторы мероприятия не стали упоминать о пакте Молотова — Риббентропа, который был заключен между СССР и Германией в 1939 году и, по мнению Польши, представлял собой соглашение о военном союзе между странами.

«Эти видеоролики не отражают исследовательскую позицию "Яд Вашем" по данным вопросам», — отметили в музее, подчеркнув, что пытаются, насколько это возможно, придерживаться исторической правды и сопротивляться попыткам искажения истории, которые предпринимаются в некоторых странах.

23 января президент России Владимир Путин посетил Израиль на День памяти жертв холокоста. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. Кроме того, российский лидер принял участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

После этого в Польше выразили обеспокоенность теплым приемом Путина в Израиле и возмутились тем, что мировые лидеры встречали российского президента как равноправного. Кроме того, в самом Израиле некоторые журналисты возмутились тем, что внимание прессы было главным образом приковано к Путину, а не к самой теме Всемирного форума памяти холокоста.

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