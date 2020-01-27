Названы причины теплого приема Путина в Израиле

Израиль — практически единственная страна за пределами стран бывшего СССР, которая разделяет взгляд Москвы на историю Второй мировой войны. В связи с этим российская сторона получила в Израиле то «отношение, которое она заслуживает». Причины теплого приема для Al Monitor перечислила обозревательница «Коммерсанта» Марианна Беленькая.

Президент России Владимир Путин как представитель победившей страны стал одним из главных гостей форума. Помимо этого российская делегация присутствовала на открытии памятника героям Блокады в Израиле, что растрогало россиян. В ходе мероприятий израильские политики и чиновники вспоминали семейную трагедию российского лидера и роль Красной Армии в победе над фашизмом, исполняли советские песни на иврите и читали стихи поэтессы Анны Ахматовой.

Она напоминает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху принял участие в праздновании Дня Победы в российской столице 2018 году в то время, как союзники по антигитлеровской коалиции проигнорировали приглашение России. Тель-Авив разделяет российское видение причин Второй мировой на фоне попыток ряда западных стран привлечь Москву к ответственности за события тех лет, утверждает колумнистка.

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При этом в Израиле убеждены, что визит Путина поможет привлечь русскоязычных избирателей на выборах. Тель-Авив, в свою очередь, дал Москве то, что ей больше всего нужно — возможность продемонстрировать себя в роли миротворца.

Приезд российской делегации в Израиль — не более чем дань традициям, приходит к выводу автор. По ее словам, Москва понимает, что палестино-израильское урегулирование практически не имеет перспектив, однако готова играть роль посредника и оказывать помощь — особенно в преддверии планов США представить «Соглашение века».

По ее мнению, после теплого приема российской делегации в Иерусалиме можно ожидать смягчения в разногласиях сторон, в том числе в вопросах видения проблем на Ближнем Востоке и двусторонних отношений.

23 января российский лидер прибыл в Израиль на День памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьер-министром, а также президентом Израиля Реувеном Ривлином и с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар.

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