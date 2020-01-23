Путин открыл в Иерусалиме памятник героям блокадного Ленинграда

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли в четверг, 23 января, в центре Иерусалима монумент «Свеча памяти», посвященный подвигу жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан», — рассказал российский лидер на открытии монумента в парке Сакер.

Путин признался, что глубоко тронут тем, что израильтяне пришли на открытие памятника героям блокадного Ленинграда. Он поблагодарил израильскую сторону за церемонию.

В основание монумента заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены 490 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Ранее в четверг российский лидер прибыл в Израиль на День памяти жертв Холокоста. Он уже встретился с премьер-министром и президентом Израиля — Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином, а также с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки Наамы Иссахар. После переговоров с Ривлином Путин назвал Холокост общей трагедией двух народов и призвал не допустить повторения этого.

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