Путин назвал Холокост общей трагедией России и Израиля

Холокост — общая трагедия России и Израиля, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 23 января.

«Наш народ очень пострадал от нацизма. 40 процентов убитых нацистами евреев были жителями Советского Союза. Поэтому Холокост — наша общая трагедия», — сказал он.

В ответ на слова израильского коллеги о том, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, Путин сказал, что известно. «Заканчивается Освенцимом», — отметил он. В связи с этим президент России призвал не допустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии.

Визит российского лидера в Израиль приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Также Владимир Путин встретился с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша Наамы Иссахар. По итогам встречи Путин заявил, что «все будет хорошо». Ранее израильская сторона просила его помиловать 25-летнюю израильтянку.

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