Прилетевшего в Израиль Путина встретили с благодарностью у трапа самолета

@RIAKremlinpool / Telegram

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил прибывшего в страну президента России Владимира Путина за освобождение концлагеря Аушвиц у трапа президентского самолета. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале РИА Новости в четврег, 23 января.

«Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере», — сказал Кац. Глава израильского МИД добавил, что «те, кто был освобожден, знает, кто это сделал».

Ранее в четверг, 23 января, российский лидер прибыл в Израиль на День памяти жертв Холокоста. Он выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». В ходе визита Путин встретится с премьер-министром и президентом Израиля — Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином.

Также планируется, встреча Путина с матерью осужденной за гашиш израильтянки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!