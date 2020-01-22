Президент Польши дождался приглашения выступить на форуме в Израиле и не поехал

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста, который пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле, даже после того, как дождался предложения выступить на мероприятии с речью. Об этом в среду, 22 января, пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, на самом деле президент Израиля Реувен Ривлин неоднократно приглашал Дуду на форум, обещая обеспечить ему возможность выступить в том или ином формате, однако польский лидер проигнорировал все предложения израильской стороны. При этом Ривлин до сих пор надеется, что Дуда сможет посетить Израиль хотя бы в рамках отдельного официального визита.

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Как пояснил газете генеральный директор канцелярии президента Израиля Харель Туби, Польша как непосредственный участник Второй мировой войны была одной из немногих стран, чьи представители были приглашены на мероприятия в «Яд Вашем». По его словам, желание принять участие в форуме высказывали и другие страны, в частности, Бразилия, Казахстан и Косово, однако организаторам пришлось им отказать.

Ранее в январе стало известно, что президент Польши отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста. Свое решение Дуда объяснил, в частности, тем, что ему не предложили выступить наравне с президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном и другими представителями европейских государств. Представитель польского лидера Польши, что ситуация, при которой Дуда будет «сидеть и слушать лживые слова президента Путина, не имея возможности ответить, не годится».

В Совете Федерации в ответ заявили, что отсутствие польского президента на Всемирном форуме памяти холокоста будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев.

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