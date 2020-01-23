Президент Польши назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ приехать на Всемирный форум памяти холокоста, который проходит 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, передает Wpolityce.

По словам главы государства, он принял правильное решение, не поехав в Иерусалим. Дуда подчеркнул, что ответ на вопрос, почему это произошло, можно наблюдать на мероприятии. «Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии. Участие наших солдат в борьбе с Германией было опущено», — пояснил польский лидер, назвав происходящее очень печальным.

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Президент Польши призвал не допустить фальсификации истории. В качестве способа бороться с этим он назвал собственные интервью иностранным СМИ и масштабные медиа-кампании, устроенные Варшавой, которые позволили миру узнать правду о судьбе Польши во время Второй мировой войны.

22 января Дуда отверг приглашение Израиля после того, как дождался предложения выступить на мероприятии с речью. При этом еврейское государство настаивало на том, что президент Реувен Ривлин неоднократно приглашал его на форум, обещая обеспечить ему возможность выступить в том или ином формате, однако польский лидер проигнорировал все предложения.

Ранее в январе стало известно, что президент Польши отказался ехать на Всемирный форум памяти холокоста. Свое решение Дуда объяснил, в частности, тем, что ему не предложили выступить наравне с президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эммануэлем Макроном и другими представителями европейских государств. В Польше сочли, что ситуация, при которой Дуда будет «сидеть и слушать лживые слова президента Путина, не имея возможности ответить, не годится».

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