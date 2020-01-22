Путин встретится с матерью осужденной за гашиш израильтянки

Президент России Владимир Путин встретится в Израиле с матерью осужденной в России за контрабанду гашиша Наамы Иссахар. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

По его словам, встреча с Яффой Иссахар пройдет в ходе визита главы государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста. Беседа Путина с матерью израильтянки состоится после отдельных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом в ней также будет участвовать Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

Кроме того, Ушаков напомнил, что в ноябре 2019-го Патриарх Иерусалимский передал российскому лидеру письмо от Яффы Иссахар. Об освобождении гражданки еврейского государства просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

Ранее сообщалось, что власти Израиля передали России Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на освобождение Иссахар.

11 октября 2019 года гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. 25-летнюю девушку задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

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