Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар. Об этом сообщает The Times of Israel.

Стороны договорились об основных моментах освобождения израильтянки, сейчас обсуждаются детали, однако окончательного соглашения достигнуто еще не было.

Стороны все еще разрабатывают механизм, с помощью которого Иссахар будет разрешено вернуться в Израиль. Одна из возможностей заключается в том, что президент России Владимир Путин помилует ее и позволит ей вернуться в Израиль. Другой возможный вариант — отправление девушки отбывать тюремное заключение на родину, где она будет помилована.

Ранее в январе статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что возможность обмена Иссахар не рассматривается. Позже источники сообщали, что не исключается вероятность того, что Иссахар будет помилована по гуманитарным соображениям.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, разыскиваемого правоохранительными органами США, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. 12 ноября Буркова экстрадировали.

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