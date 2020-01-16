В России допустили помилование Путиным осужденной за гашиш израильтянки

Осужденная в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована накануне визита президента Владимира Путина в Израиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Собеседники газеты выразили сожаление и раздражение из-за того, что Израиль, вопреки просьбам Москвы, экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в мошенничестве. «Хотелось бы, чтобы это была улица с двусторонним движением», — сказал один из источников издания.

В то же время не исключается возможность того, что Наама Иссахар будет помилована по гуманитарным соображениям.

Ранее в январе статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что возможность обмена Иссахар не рассматривается.

11 октября Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова разыскиваемого американским государством, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в США. 12 ноября Буркова экстрадировали.

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